Nekā personīga: Чиновницу уволили из Rīgas nami из-за конфликта интересов

Руководитель отдела маркетинга и развития бизнеса SIA Rīgas nami Рената Петрова уволена со своего места работы по заявлению Управления по предупреждению и борьбе с коррупцией (KNAB) в связи с конфликтом интересов, сообщает программа "TV3" Nekā personīga.

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Два года назад Рижская дума во главе с мэром Риги Мартиньшем Стакисом начала объединение четырех акционерных обществ, принадлежащих столичному самоуправлению, - SIA Rīgas nami, Rīgas pilsētbūvnieks, Rīgas Centrāltirgus и Rīgas serviss. Целью реорганизации являлась экономия средств и более эффективное управление недвижимостью. Все компании были объединены в одну (SIA Rīgas nami), после чего был объявлен открытый конкурс на места в правлении и совете.

Рената Петрова работала в Rīgas Centrāltirgus ("Рижский Центральный рынок") с 2018 года, где отвечала за вопросы развития. По ее словам, при отборе на руководящие должности вновь созданного общества Rīgas nami были допущены нарушения.

В феврале этого года Петрова обратилась в KNAB как разоблачитель о конфликте интересов и растрате средств в Rīgas nami. А через несколько дней ее должность в Rīgas nami была ликвидирована, сообщает программа.

Петрова рассказала программе, что 23 февраля правление компании приняло решение о ликвидации ее должности без оценки позиции, объяснив это тем, что Rīgas nami не нужен отдел маркетинга.

"Выяснилось, что я уже подавала заявление разоблачителя. На мой взгляд, это простое урегулирование. Поэтому SIA Rīgas nami ожидает судебного разбирательства по этому делу с государством. За то, что они повлияли на разоблачителя", — заявила Петрова в программе Nekā personīga.

Теперь Рижское самоуправление закажет независимую экспертизу процесса избрания членов правления и совета в SIA Rīgas nami.

После того, как некоторые работники Rīgas nami публично выразили сомнения в прозрачности и соответствии нормативным актам процессов отбора совета, правлений и работников обществ капитала Рижского самоуправления, председатель мэр Мартиньш Стакис поручил организовать повторную оценку процесса.

Стакис поручил Департаменту обществ капитала центральной администрации самоуправления до 14 апреля привлечь внешнего поставщика услуг, который должен будет провести независимую проверку и дать заключение о процессе отбора членов правления "Рижского центрального рынка" и членов совета Rīgas nami не позднее, чем через два месяца после заключения договора, а также о внутреннем конкурсе по отбору работников в рамках процесса реорганизации Rīgas nami.

Представители вновь созданного предприятия Rīgas nami в открытом письме призвали дать оценку процессу слияния обществ, выразив подозрения в возможной коррупции и недобросовестности. В самоуправлении указывали на возможные конфликты интересов в процессе реорганизации.