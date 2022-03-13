Nekā personīga: Латвия планирует принять 500 украинских беженцев из Молдовы

Правительство планирует принять решение о переселении 500 украинских беженцев из Молдовы в Латвию, в воскресенье, 13 марта, сообщает программа Nekā personīga телеканала TV3.

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Количество украинских военных беженцев на границах с Польшей, Румынией и Словакией по-прежнему огромно. По оценкам ООН, за две недели от войны бежало более 2,5 миллиона украинцев.

До сих пор самостоятельно или с помощью общественных организаций в Латвию приехало несколько тысяч украинцев. На этой неделе правительство получило просьбу от Молдовы принять в Латвии часть приехавших в ту страну людей.

Министр внутренних дел Мария Голубева (AP) подтвердила TV3, что сейчас в Латвию приезжают те беженцы, которые выбираю нашу страну самостоятельно, либо при содействии общественных организаций. Но, возможно, на следующей неделе к транспортировке людей подключится и правительство. Рассматривается возможность привлечения национальной авиакомпании airBaltic к перевозке беженцев в Латвию.

"AirBaltic предложила нам эту возможность, мы к ней отнеслись серьезно. Есть две возможные цели. Первая — Молдова, где много украинских беженцев, и молдавский посол попросил нас принять некоторых из них. Мы изначально думаем об относительно небольшом количестве, до 500 человек. Возможно, договоримся с airBaltic в ближайшие дни, как только станет ясно, где именно мы их разместим. Крайне важно не создавать хаос. Также с нами на контакт вышло Львовское самоуправление. Конечно, мы не полетим во Львов, в Украину, но если они готовы собрать группы, мы могли бы также переправить эти группы из Польши в Латвию с помощью airBaltic", — сказал министр.

По оценкам ООН, из-за войны Украину могут покинуть до 10 миллионов человек. В программе говорится, что Латвия готова принять 10 000 человек, но точно неизвестно, сколько беженцев уже прибыло в Латвию.

В пятницу, 11 марта, заместитель председателя Рижской думы Линда Озола (JKP) сообщила, что предоставленные Рижскому самоуправлению средства для размещения украинских беженцев уже исчерпаны. Поэтому Риге срочно нужна поддержка других самоуправлений, чтобы помочь им принять переселенцев из Украины.