Nekā personīgā: Следы фирмы ENVESTIO, оказавшейся в поле зрения эстонской полиции, ведут в Латвию

На прошлой неделе вместе с деньгами инвесторов, исчезло предприятие ENVESTIO. По разным подсчетам фирме удалось собрать около 30 млн евро. Передача Nekā personīgā сообщает, что следы фирмы ведут в Латвию.

Предприятие ENVESTIO предлагало услуги краудфандинга. Оно собирало деньги с инвесторов и под высокие проценты передавало предпринимателям. Nekā personīgā отмечает, что на данный момент сфера краудфандинга не особо регулируется. В Эстонии самый либеральный подход к основанию таких платформ - заполнил один бланк и на следующий день твоя фирма в регистре финансовых учреждений. Проверка добросовестности создателей платформы остается на плечах инвесторов.

С 21 января домашняя страничка ENVESTIO больше не работает, а в эстонское Бюро по борьбе с экономическими преступлениями поступают жалобы от инвесторов, оставшихся без денег. По разным подсчетам ENVESTIO мог привлечь около 30 млн евро. Полиция начала уголовное дело. Сейчас правоохранительные органы выясняют, почему пропали деньги - из-за риска инвестиций или из-за мошенничества, сказала юрист Министерства финансов Эстонии Паула Соонтага.

Хотя домашняя страница ENVESTIO не работает, информация о фирме сохранилась на страничке блогера Йоргена Вольфа. Там в качестве примера реальных проектов, которые создавались при поддержке ENVESTIO, были показаны такие проекты, как завод древесных гранул в Тукумсе и рынок “медленной еды” на углу улиц Барона и Бруниниеку в Риге. Все эти проекты действительно существуют.

Встречи блогера с представителями ENVESTIO проходили тоже в Риге, в Берга базаре. Владельцем фирмы является Евгений Кукин, за IT отвечает Валентин Кисел, а публичным лицом фирмы стала Лиене Мелдере. Ранее имя Мелдере прозвучало в скандале с растратами фондов ЕС при организации зарубежных поездок для Торгово-промышленной палаты - её фирма занималась организацией дорогих поездок.

Nekā personīgā не удалось связаться с Мелдере - её телефон был выключен, а по юридическим адресам её фирм журналистам не удалось найти реальных предприятий. В свою очередь, Кукин своим местом жительства указал квартиру в Пурвциемсе, но встреченная там женщина сказала журналистам, что Кукин здесь не живет. Кисела журналистам удалось найти в его доме недалеко от Риги, но отказался с ними разговаривать. Эстонский филиал ENVESTIO зарегистрирован тоже в Риге - на улице Кр. Валдемара 38, однако среди офисов шестиэтажного здания такой фирмы журналисты не нашли.

На этом связи ENVESTIO с Латвией не заканчиваются. Передача выяснила, что основателем фирмы был предприниматель Сергей Сергеев, который вместе с женой через эту платформу собирал деньги на ремонт бывших общежитий РТУ у Кишэзерса. Сергеев в свое время создал платформу, но понял, что для её работы нужны большие деньги и обширная реклама, поэтому продал код платформы своему однокурснику по Стокгольмской школе экономики Евгению Кукину.

Незадолго до краха ENVESTIO, латвийцев и эстонцев в правлении фирмы сменили два немца - Аркадий Ганзин и Эдуард Ритсман. Судя по новостям, последний ранее был связан с некой бизнес-пирамидой - он помогал собирать деньги “вечный двигатель”.