Nekā personīga: за нарушение ограничений Госполиция выписала штрафы почти на миллион евро

За три месяца за нарушение ограничений Covid-19 Государственная полиция выписала штрафы почти на один миллион евро. При этом уплачено всего 12% от этой суммы. Предприниматели бьют тревогу: штрафы в это непростое время стали самоцелью, сообщает программа Nekā personīga телеканала TV3.

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28 января в региональный строительный магазин Gāles nams, в ассортименте которого более 40 тысяч наименований и в который приезжают закупаться со всего Видземе, наведалась полиция. Сотрудники были в штатском и имели при себе меченые купюры. Полицейские купили семена, которые на следующей неделе правительство разрешило продавать. Однако в тот момент очно в магазине физические лица их приобрести не могли. Этой контрольной закупки хватило, чтобы начать против предпринимателя административное делопроизводство. Предприятию грозит штраф от 200 до 5000 евро. "Из разговора с полицейскими я понял, что не единственный, что сейчас это широко распространенная практика", - говорит член правления AS Siguldas būvmeistars Янис Одзиньш.

Законодатель считает, что выписывать крупные штрафы нужно соразмерно. "Если мы говорим о том, что довольно часто меняются списки товаров и не всегда за этим можно уследить, то полиция должна это учитывать. Применение регулирования должно быть адекватным, так как конечная цель добиться того, чтобы люди не толпились и не собирались и таким образом уменьшить распространение болезни", - говорит председатель комиссии Сейма по обороне и борьбе с коррупцией Юрис Ранцанс.

Больше всего штрафов полиция выписала за нарушение требования не собираться - более 300 тысяч евро. Самый известный случай - в гостевом доме “Brūveri” где среди нарушителей были судья и прокурор.

За три месяца за нарушения Covid-19 ограничений было возбуждено более 12 тысячи дел, а общий размер штрафов составил 985 025 евро. Впрочем, заплачено всего 12% от суммы или 114 тысяч евро. Это значит, что либо нарушитель штраф оспорил, либо не заплатил, и большинство дел может попасть к судебным исполнителям.

За нарушение так называемого "домоседства" выписано штрафов на сумму более 200 тысяч евро. Также штрафы выписаны за отсутствие маски, нарушений торговли и карантина.

"Если максимальный штраф составляет две тысяч евро, то нужно сказать, что общая картина наказаний не столь трагична, как может показаться на первый взгляд", - говорит начальник Государственной полиции Арманд Рукс.

Министр внутренних дел также считает, что штрафы не нужно смягчать. "Несмотря на то, что относительно некоторых ограничений можно дискутировать, все же в стране есть определенный порядок. Статистика свидетельствует о том, что в абсолютном большинстве случаев полиция применяет превентивные меры без денежного штрафа. Штраф не является установкой Министерства внутренних дел и полиции", - говорит Сандис Гиргенс.

Руководитель Комиссии Сейма по обороне и борьбе с коррупцией Юрис Ранцанс планирует на одно из ближайших заседаний пригласить представителей контролирующих органов, чтобы обсудить ситуацию с применением штрафов. По его мнению, превентивная работа ведется недостаточно. "Мы тоже можем спросить, как вы применяете штрафы? Вы идете в эти магазины в качестве эксперимента, чтобы собрать денег? Или идете с проверкой, и если видите нарушение, то сначала делает замечание и фиксируете, что было предупреждение, а в следующий раз идете и тогда выписываете крупный штраф? В столь переменчивых условиях нельзя идти с таким отношением - собирать деньги ради того, чтобы собрать, чтобы только был отчет".

Штрафы за нарушение ограничений может выписывать и полиция самоуправления. За неполный год за нарушения Covid-ограничений РПС выписала штрафы на 289 517 евро, из которых удалось собрать лишь 79 917 евро.