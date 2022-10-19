Некому работать: часть пожарных постов временно закроется

В связи с нехваткой персонала временно остановят работу наименее загруженные пожарные посты, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD). Работающие на них пожарные и техника будут перемещены на другие посты.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Более подробную информацию VUGD обещает дать 20 октября в 11:00 на пресс-конференции, но на платформе общественных инициатив Manabalss.lv уже начат сбор подписей за сохранение постов. В качестве автора петиции указан Латвийский профсоюз пожарных.

По мнению авторов петиции, закрытие постов вызывает беспокойство как за безопасность жителей удаленных от городов территорий, так и за права работников VUGD.