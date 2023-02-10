Некому работать: суды Даугавпилса и Резекне могут объединить

Председатель Верховного суда Айгар Струпишс выступил с предложением объединить Даугавпилсский и Резекненский суды, сообщает LETA.

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Предложение прозвучало в Совете по судебным делам, где была презентация, посвященная работе судов в 2022 году.

Глава секретариата Совета по судебным делам подчеркнула, что в Даугавпилсском суде годами не заполняются вакансии. У судей Даугавпилса — вторая самая большая нагрузка в Латвии. Струпишс предложил рассмотреть вопрос об объединении судов.

Вопрос был включен повестку рабочей группы, работа над ним должна начаться в этом году.