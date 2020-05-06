Неконтролируемый дрон мог приводниться в Рижском заливе, допускает владелец

Неконтролируемый беспилотный аппарат мог приводниться в Рижском заливе, в районе Видземского взморья, допускает председатель правления компании и совладелец UAVFactory Константин Попикс.

Такие предположения сделаны на основании последних зафиксированных данных о полете дрона, а также направления ветра.

Предприятие проводит расследование, чтобы установить причины потери управления над беспилотным аппаратом.

Как ранее сообщалось, управление дроном было потеряно во время тестового полета еще в субботу, 2 мая. Беспилотный аппарат мог находиться в воздухе до 90 часов. Он оснащен системой безопасности, которая автоматически сажает его на землю перед тем, как закончится топливо.

25-килограммовый летательный аппарат мог перемещаться со скоростью около 70 километров в час.