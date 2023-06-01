Некоторые члены ЦИК бьют тревогу: под угрозой выборы в ЕП и самоуправления

Вопрос о том, смогут ли жители Латвии в следующем году проголосовать на любом участке на предстоящих выборах в Европейский парламент (ЕП), до сих пор не решен. В контексте выборов большими проблемами по-прежнему являются информационно-технологические решения для их проведения. Некоторые члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) обеспокоены проведением грядущих выборов в ЕП, поэтому они направили заявление главе ЦИК, сообщает LSM.lv.

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Есть еще несколько неопределенностей в контексте выборов. Крупнейшая из них — об использовании систем информационных технологий. В течение многих лет индивидуальные ИТ-системы ЦИК обеспечивались частным сектором. Государственный контроль осудил эту практику. Поэтому на следующих выборах эта ответственность была передана государству, у которого нет опыта в этом вопросе.

"Пришло это сообщение о том, что мы должны полагаться сами на себя. К сожалению, сейчас ситуация такова, что мы должны начать сначала", — заявила глава ЦИК Кристине Саулите.

Беспокойство по поводу ИТ-решений возникло у некоторых членов ЦИК, которым не ясно, какое решение будет выбрано, когда планируется его предоставить, а также они считают, что об этой проблеме сейчас недостаточно говорят.

"Это ни в коем случае не следует понимать как вмешательство в компетенцию председателя или как какое-то противодействие. Мы должны остановиться и понять, где мы находимся. И из этого мы понимаем, какие шаги необходимо сделать, и как быстро их нужно сделать", — сказала член ЦИК, судья Верховного суда Марика Сенкане.

Член ЦИК Ринголдс Балодис заявил, что эти вопросы не решаются так, как нужно, ни на уровне правительства, ни на уровне Министерства внутренних дел. По его словам, под угрозой также находятся муниципальные выборы, а не только выборы в ЕП.

Помимо Сенкане и Балодиса, заявление подписали назначенная Союзом "зеленых" и крестьян Дзинтра Кусиня и Катарина Огородника от партии "Стабильность!".

Комментируя заявление, председательница ЦИК Саулите заявила, что обеспечение систем находится не только в руках комиссии.

На этот раз ЦИК должен работать координатором между Государственной канцелярией, Государственным агентством регионального развития и Управлением по делам гражданства и миграции.

"Этот вопрос был номером один в повестке дня с самого первого дня", — добавил Саулите.

В заявлении членов комиссии Саулите было предложено созвать заседание ЦИК на следующей неделе, где обсуждалась бы только эта проблема. Это произойдет в следующий четверг, 8 июня. На встречу также будут приглашены представители других государственных учреждений.