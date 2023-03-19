Некоторые депутаты и министры не получили разрешения на работу с гостайной

Ряд депутатов Сейма и министров до сих пор не получили разрешения на работу с гостайной. По этой причине Комиссия Сейма по национальной безопасности работает в неполном составе, так как все ее члены нуждаются в разрешении, сообщает LSM.lv со ссылкой на передачу "Панорама".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В Комиссии национальной безопасности Сейма работает по одному депутату от каждой фракции. До сих пор в работе комиссии могли участвовать только четыре депутата из семи. После получении разрешения в работе комиссии может участвовать и Вилис Криштопанс, но два депутата до сих пор не имеют разрешения.

"Кворум состоит из депутатов, имеющих разрешения. Каждая партия несет ответственность за то, кого из депутатов делегировать в комиссию", — пояснил председатель Комиссии Янис Домбрава (Национальное объединение).

Одними из депутатов, не имеющих допуска к гостайне Латвии, являются Игорь Юдин от партии "Стабильность" и Каспарс Бришкенс от партии "Прогрессивные".

"Я подал заявку, и по имеющейся у меня информацией, процесс должен скоро завершиться", - сообщил Бришкенс.

Из министров правительства двое — министры здравоохранения и сельского хозяйства — еще не имеют разрешения к работе с гостайной.

"Я жду, когда власти примут решение и проинформируют меня. Я не беспокоюсь", - признался министр сельского хозяйства Дидзис Шмитс ("Объединенный список").