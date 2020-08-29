Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas; reitingi
Foto: LETA

Некоторые избиратели делают свой выбор в последний момент, находясь уже на избирательном участке, свидетельствуют результаты проведенных агентством LЕТА, университетом им. Страдиня и общественными СМИ опросов избирателей.

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Одна из рижанок долго стояла у избирательного участка в микрорайоне Плявниеки, думая, за кого отдать голос на выборах Рижской думы. Во время опроса она заявила, что запуталась, а ее голос все равно ничего не значит. В конце концов она все же сделала выбор и проголосовала.

Как сообщалось, к 16:00 часам в воскресенье на выборах проголосовали более 138 600 человек или 32,79% обладающих правом голоса жителей Риги.

Активность избирателей на этих выборах по-прежнему ниже, чем на выборах 2017 года, когда за аналогичный период проголосовали 196 590 человек или 46,09% избирателей.

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Выборы в Риге
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