Некоторые междугородние автобусы будут останавливаться на трех дополнительных остановках в Риге

В рамках эксперимента с 17 апреля в Риге появятся еще три дополнительных остановки, где будут останавливаться автобусы региональных маршрутов.

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Это остановки "Лиепиняс" на улице Августа Деглава, "Гризинькалнс" на улице Пернавас и "Улица Матиса" на улице Александра Чака.

Изменения связаны с новым соглашением с Рижской думой, заключенным в конце марта.

Там будут останавливаться все автобусы маршрута № 5530 Рига-ТЭЦ-2-Саулриеши-Яунцекуле-Цекуле, маршрута № 5836 Рига-Саулриеши-Саласпилс, маршрута № 6829 Рига-Ропажи, маршрута № 6830 Рига-Юглский участок, маршрута №6831 Рига-Какциемс и маршрута №6835 Рига-Уплесеяс-Яунцекуле. По всем этим маршрутам ездят автобусы компании Nordeka.

Эксперимент продлится до конца августа. Если эти остановки окажутся востребованными, то они останутся и дальше.

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