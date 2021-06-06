Некоторые партии получат больше бюджетного финансирования за успехи на выборах в самоуправления

Некоторые партии получат больше средств из государственного бюджета за свой успех на местных выборах. Закон предусматривает, что партии, за которые на последних выборах в Сейм проголосовало более 2% избирателей, получают дополнительное финансирование из государственного бюджета и за успех на местных выборах - 0,50 евро за каждый полученный голос избирателя.

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В то же время финансирование из государственного бюджета не выделяется за голоса, отданные за список, поданный объединениями избирателей или партиями, которые не зарегистрировали объединение политических организаций. Так, например, Новая консервативная партия (НКП) может получить финансирование из государственного бюджета за результаты в Цесисском крае, но не получит его за голоса, полученные в Саулкрастском крае, где НКП участвовала в выборах вместе с Национальным объединением. В свою очередь Союз зеленых и крестьян не получит финансирования за успех своего партнера "Латвии и Вентспилсу" на выборах в Вентспилсскую городскую думу.

Максимальное финансирование из государственного бюджета, выделяемое партиям в течение года, не может превышать 800 000 евро, таким образом, финансирование за выборы в самоуправление не полагается и "Согласию", которое уже достигло порога в 800 000 евро по результатам выборов в Сейм.