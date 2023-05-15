Некоторые работодатели не будут требовать знания русского языка от школьников

Государственное агентство занятости (ГАЗ) договорилось с некоторыми работодателями об исключения требования о знании русского языка из объявлений о летних вакансиях для школьников.

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Как пояснили агентству LETA в Госагентстве занятости, согласно Закону о труде, в объявлении о работе запрещено указывать владение конкретным языком, за исключением случаев, когда это обоснованно необходимо для выполнения трудовых обязанностей.

Госагентство занятости оценило заявленные и опубликованные работодателями вакансии, которые предложены школьникам в рамках летнего трудоустройства. Выяснилось, что были вакансии, в основном в сфере туризма и гостеприимства, например, вакансии гидов и официантов, в описании которых работодатели указали, что желательно также знание русского языка.

Сотрудники ГАЗ связались с этими работодателями и по согласованию с ними требования о знании русского языка убрали из объявлений о работе.

Как сообщалось ранее, с 1 июня по 31 августа ГАЗ в сотрудничестве с работодателями проводит мероприятие по летнему трудоустройству школьников. Школьники в возрасте от 15 до 20 лет, которые получают образование в общеобразовательных, специальных или профессиональных учебных заведениях, смогут работать в местах, софинансируемых государством. Второй год подряд дети украинцев, проживающих в Латвии, также могут воспользоваться возможностями работы во время летних каникул.

Электронная регистрация школьников продлится до 17 августа.