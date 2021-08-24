Некоторые школы не получили обещанных тестов на коронавирус
Foto: LETA

Несколько латвийских школ остались без тестов слюны на антиген Covid-19, признала в передаче "1:1" на телеканале LTV министр образования Анита Муйжниеце.

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Среди школ, которые не были обеспечены тестами, была в том числе Лапмежциемская средняя школа.

Тесты должно было обеспечить объединение медицинских центров MFD Veselības grupa. Его представители встретятся в среду с представителями Минздрава, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и не допустить ее повторения.

Накануне был первый день, когда перед началом учебного года проходило массовое тестирование школьников. Среди детей до девяти лет во всей Латвии заболевших было девять, а с 10 до 19 лет — 26.

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