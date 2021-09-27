Некоторые школы возобновили очное обучение; на "удаленке" остаются 268 образовательных учреждений

В связи с распространением Covid-19 обучение будет идти удаленно в отдельных классах в 268 образовательных учреждениях в 41 самоуправлении, что на 18 школ меньше, чем на минувшей неделе. Об этом агентству LETA сообщила старший эксперт Государственной службы качества образования (IKVD) Яна Вейнберга.

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В свою очередь количество самоуправлений, где из-за коронавируса в некоторых школах обучение проходит дистанционно, осталось неизменным — 41. В Латвии в целом сейчас есть 43 муниципалитета.

Всего в этом году учебный процесс проходит очно в 672 образовательных учреждениях. По сравнению с ситуацией неделю назад количество учебных заведений, в которых некоторые классы перешли на "удаленку", уменьшилось на 18. На этой неделе о дистанционном, частично удаленном или индивидуальном обучении пришлось подумать 13 дошкольным классам, 91 классам основного образования и 48 классам средней школы. Между тем некоторые классы, которые ранее перешли на дистанционное обучение, смогли вернуться к очной учебе.

В понедельник, 27 сентября, в IKVD поступила информация о том, что в 44 дошкольных возрастных группах в 11 случаях карантин введен для всей группы, в девяти случаях — для части группы, а в 24 случаях самоизоляция установлена индивидуально.

На уровне основной школы Covid-19 затронул 698 классов, что на 91 класс меньше, чем на минувшей неделе. На этой неделе дистанционное обучение в этой возрастной группе было определено для 239 классов, из которых 177 относятся к группе с 1-го по 6-й класс, а 62 случая — в группе с 7-го по 9-й класс. Также сообщается о 153 классах с частично дистанционным обучением, из которых 82 относятся к группе с 1-го по 6-й класс, а 71 — в группе с 7-го по 9-й класс.

В свою очередь, индивидуально на уровне основной школы выявлено 306 случаев заражения Covid-19, из которых 205 случаев — в младших классах, а 101 — в группе с 7-го по 9-й класс.

На уровне средней школы удаленно учатся дети в 122 классах. В 39 случаях дистанционно учится весь класс, в 40 случаях — лишь часть класса, а в 43 — на "удаленку" в индивидуальном порядке отправлены некоторые ученики.

Согласно данным IKVD, на данный момент учебный процесс чаще всего организован удаленно в школах Риги, Даугавпилса, Елгавы, Лиепаи и Екабпилсского края.

Больше всего дистанционно обучающихся классов входят в группу начальной школы — с 1-го по 6-й класс.