Некоторые спортзалы не хотят открываться только для привитых

Некоторые фитнес-центры сообщили своим клиентам, что не собираются открываться, даже когда позволит правительство, пишет портал Rus.Lsm.lv со ссылкой на Русское вещание LTV7.

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Уже с 15 июня, скорее всего, откроются спортивные клубы — но только для привитых и переболевших. Но некоторое клубы открываться на таких условиях не согласны — например, MyFitness.

"Согласно "светофору", мы уже должны быть открыты с определенными ограничениями. Но они не должны быть связаны с вакцинацией. Почему государство не принимает это во внимание, мы не понимаем", — говорит Инна Алне, руководитель MyFitness Латвия.

Остается непроясненным вопрос с абонементами. Когда фитнес-центрам запрещало работать правительство, они могли не возвращать уже заплаченные за абонементы деньги. Центр защиты прав потребителей не берется комментировать, обязаны ли залы возвращать деньги непривитым.

"По-моему, тогда уже правительство должно взять на себя ответственность — и также финансовую ответственность — за то, что они принимают такое решение", — подчеркивает Алне.

Латвия — одна из немногих европейских стран, где спортзалы до сих пор закрыты (они закрылись 21 декабря 2020 года).

"Если мы посмотрим на карту Европы, вся карта зеленая. Все клубы работают, сегодня открылась Франция, Бельгия. Единственная красная точка на большой карте Евросоюза — это Латвия. И у нас даже нет четкой даты открытия, четких условий открытия", — заявил Гинт Кузнецов, руководитель Латвийской ассоциации здоровья и фитнеса.

Ранее сообщалось, что LemonGym собирается открыть три тренажерных зала из шести, если ходить туда можно будет только по "ковид-сертификату", и хотел бы, чтобы ходить разрешили всем.