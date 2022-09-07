Некоторые жители получили сообщения о наборе на службу гособороны. Минобороны их не отправляло

Национальные вооруженные силы (НВС) не рассылают текстовые сообщения о службе государственной обороны (СГО), сообщило Министерство обороны.

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В социальных сетях появилась информация о том, что от имени армии рассылаются СМС-сообщения, что конкретный адресат отобран для СГО. Также в сообщении упоминается конкретная дата начала и продолжительность службы, а именно февраль следующего года и 12 месяцев.

Минобороны таких СМС не отправляло, и рассылка таких СМС о СГО в настоящее время не планируется.

В случае подобной дезинформации, касающейся Национальных вооруженных сил, министерство просит связаться с аккаунтам Минобороны в социальных сетях.

Также в министерстве напоминают, что в январе запланирован первый набор на СГО, и Минобороны приглашает граждан Латвии в возрасте 18-27 лет подавать заявки добровольно.