Некоторых учеников Рижской Анниньмуйжской средней школы необоснованно освободили от экзаменов

В Рижской Анниньмуйжской средней школе в этом году четыре ученика были необоснованно освобождены от централизованных экзаменов, говорится в первых выводах Инспекции здоровья после проверки. Об этом пишет портал lsm.lv.
Инспекция здоровья начала проверку после того, как Латвийское телевидение обнаружило, что примерно каждый десятый выпускник средней школы в этом году освобожден от экзаменов или как у минимум у каждого десятого выпускника была справка от врача. Кроме того, в нескольких школах доля освобожденных от экзаменов учеников была особенно высока — даже треть, и это вызывало подозрения.
Инспекция здоровья завершила оценку освобождений от экзаменов 12-х классов Рижской Пурвциемской средней школы, а также освобождений от экзаменов 9-х и 12-х классов Рижской Анниньмуйжской средней школы. В Пурвциемской средней школе нарушений нет.
В Анниньмуйжской средней школе было обнаружено четыре нарушения.
Например, от экзаменов был освобожден ученик 12-го класса, хотя можно сделать вывод, что последняя запись в медицинской документации учащегося была в 2018 году.
Глава Инспекции здоровья Анита Слокенберга рассказала: "Ребенок долгое время находился за пределами нашей страны, в Евросоюзе. А в 2022 году он приехал заканчивать школу и получил освобождение от врача. Обоснований для этого не было. Не было ни записи, ни заключения консультанта, ни обследований, которые обосновали бы этот диагноз, чтобы освободить от обследований".
В этом случае Инспекция здравоохранения еще примет решение о применении административного взыскания к семейному врачу. Еще трое учеников 9-х классов Рижской Анниньмуйжской средней школы были необоснованно освобождены от экзаменов.
"Семейные врачи выдавали освобождение с диагнозами индивидуально, без обследования, и заключения врача — специалиста или консультанта не было", — сказал глава Инспекции здоровья.
Юрис Зивартс, директор отдела надзора Государственной службы качества образования (IKVD), заявил: "Тенденция такова, что ошибки допускают семейные врачи. Это также дает нам возможность вместе с Министерством здравоохранения подумать о будущих рекомендациях, как их улучшить, как сделать строже, яснее".
Министр образования и науки Анита Муйжниеце ("Консервативные") ранее заявляла, что учащиеся, которым медики поставили необоснованные оценки, не должны будут сдавать выпускные экзамены, потому что "поезд ушел".