Нелегальные провода в центре Риги не убирают уже 15 лет – появился сайт, где о них можно сообщать

В сентябре в Риге прошла дискуссия "Запутавшись в проводах" о демонтаже нелегальных воздушных проводов в историческом центре Риги. Такие провода нельзя использовать в этом районе уже с 2006 года, однако провода никуда не делись. Учитывая, что самовольно и нелегально установленные провода несут риски для окружающей среды и экономики страны, а также угрозу национальной безопасности, от них нужно избавиться как можно скорее – и рижан призывают вовлекаться в этот процесс.

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Рижская дума планирует применить повышенный штраф к коммерсантам, которые не демонтируют нелегальные воздушные линии в установленные сроки, или демонтировать эти провода на муниципальном уровне.

В сентябре Департамент городского развития Рижской думы организовал встречу для коммерсантов телекоммуникаций по нормативному регулированию и критической ситуации с воздушными линиями, отметив, что в городе до сих пор можно найти большое количество воздушных линий, в том числе неидентифицируемые, произвольно и незаконно построенные, тогда как цель города — создать благоустроенную и гуманную городскую среду, где уважаются культурные и исторические ценности.

Уже более 15 лет, с 2006 года, не допускается прокладка новых воздушных проводов в историческом центре Риги. Несмотря на это, в Риге до сих пор имеется огромное количество линий, не имеющих нужной документации и не согласованных с собственниками зданий — в этот период они были проложены незаконно.

"Больше пяти лет мы ведем переговоры с операторами связи, пытаясь добиться сотрудничества всех сторон. Нашей целью также является работа с владельцами зданий, управляющими. Мы также приглашаем домовладельцев и управдомов помочь привести в порядок свое хозяйство — проверить провода, выяснить, какие маркированы, а какие нет, и предоставить эту информацию в Рижскую думу — это облегчит нам работу и позволит быстро узнать, где нужно проверить ситуацию", — рассказал председатель Департамента архитектуры и дизайна городской среды Рижской думы Валдис Домбровскис.

Он предупредил, что в случае, когда удается определить владельца нелегальных проводов, будет начат административный процесс, и оператор должен убрать провода в указанные сроки. Если этого не произойдет, выпишут штраф в размере от 100 евро, а провода уберет самоуправление.

Нечестная конкуренция

Нелегальные провода в городе также способствуют нечестной конкуренции. На конференции отмечалось, что ликвидация незаконно проложенных проводов никоим образом не снизит доступность мобильной и связи для населения — большинство поставщиков услуг вложили средства в развитие своей инфраструктуры, и гарантируют пользователям легальные соединения, которые всегда будут доступны.

Ускорение демонтажа незаконных проводов осложняется тем, что предприниматели, которые прокладывают провода нелегально, не заинтересованы в разрешении ситуации. Самовольно проложенные провода также нарушают рыночную конкуренцию, создавая неравные условия и затраты — строительство или обслуживание незаконных воздушных проводов быстрее, дешевле и проще, чем легальное строительство, соответствующее действующей нормативной базе.

"Как ассоциация мы хотим, чтобы была равная конкурентная ситуация и чтобы соблюдался закон. С точки зрения отрасли важно, чтобы у всех были одинаковые условия игры, а государство или город со своей стороны контролировали их соблюдение. Если мы против теневой экономики, против нелегального табака, нелегального алкоголя, то логично, что такое же отношение должно быть к воздушным линиям. Ничто не оправдывает незаконное строительство, в результате которого возникают угрозы обществу и неуплата налогов государству", — отметила президент Латвийской ассоциация информационных и коммуникационных технологий Сигне Балиня.

Угроза национальной безопасности и испорченные крыши

Поскольку зачастую невозможно установить владельцев незаконно проложенных воздушных проводов, существует риск того, что они также могут быть использованы для незаконной деятельности — такой как распространение нелегального интернета или незаконная трансляция запрещенных телеканалов.

"Никто не знает, что происходит в этих незаконно проложенных воздушных линиях — кому они принадлежат, что по ним передается. Это вопрос не только теневой экономики, это также вопрос национальной безопасности", — подчеркнула Сигне Балиня.

Незаконно установленные провода также не обслуживаются, как нужно, поэтому арендодатели и жильцы не могут быть уверенными в их техническом состоянии — они могут быть опасны для эксплуатации. Незаконная прокладка воздушных линий и самовольное крепление их к конструкциям крыш зданий наносит ущерб историческим зданиям и историческому центру Риги, который также включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В ходе дискуссии был открыт сайт, при помощи которого жители Риги могут сообщать об опасных воздушных проводах — www.nelegaligaisavadi.lv.