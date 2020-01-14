Нелояльных журналистов не будут пускать в здание правительства

Правительство Латвии поддержало изменения правил аккредитации журналистов. Представителям СМИ, замеченным в распространении дезинформации, идей фашизма и коммунизма или создающим угрозу независимости Латвии, будет отказано в аккредитации, а текущая аккредитация может быть аннулирована.

Существовавшее до этого правило предусматривало случаи, при которых аккредитацию можно было приостановить или аннулировать, но не отказать в ней.

Документ оговаривает, при каких обстоятельствах Госканцелярия может отказать журналисту в выдаче аккредитации или аннулировать уже выданную. В качестве возможных причин упомянуты грубые нарушения профессиональной этики, угроза государственной безопасности или призыв против независимости Латвии, подстрекательство к насильственному свержению государственного строя, распространение идей нацизма, фашизма или коммунизма, деятельность, направленная на разжигание национальной, этнической, расовой и религиозной вражды.

Аккредитация требуется журналистам для посещения еженедельных заседаний правительства, пресс-конференций и организации интервью министров.

Новый порядок будет распространяться на все латвийские и зарубежные СМИ. Отказ в аккредитации можно будет оспорить в порядке, предусмотренном Административно-процессуальным законом.

В Конституции Латвии сказано: "Каждый имеет право на свободу слова, которая включает в себя право на получение, владение и распространение информации, высказывание своих взглядов. Цензура запрещена". Права на свободу слова оговорены также в международных правовых документах. Например, в ратифицированной Сеймом Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Однако юристы премьера уверены, что ужесточение правил аккредитации не противоречит латвийским и международным нормам. Текст документа был согласован с Латвийской ассоциацией журналистов.