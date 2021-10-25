Нельзя содержать в неволе: Рижский зоопарк и парк Лигатне отказались принять медведя

Ранее сообщалось, что блуждающего вблизи домов медведя, возможно, придется ликвидировать. Еще один вариант — содержать животное в неволе, но такой возможности нет, заявили представители Рижского зоопарка и Природных троп Лигатне порталу ReTV.

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Держать медведя в вольере для ланей невозможно, а постройка нового вольера для медведя обойдется в 3-4 тысячи евро без проектирования, рассказала Инта Ланге, руководительница Природных троп Лигатне.

Существуют также стандарты для содержания медведей: одному животному нужно хотя бы 300 квадратных метров для прогулки и закрытое помещение как минимум в 12 квадратных метров величиной. По словам Ланге, в Лигатне уже живет три медведя, но к ним нельзя запустить животное, долгое время обитавшее в неволе — это может плохо кончиться.

В Рижском зоопарке также нет достаточно надежного вольера, чтобы разместить лесных медведей. "Животное, которое провело всю жизнь в дикой природе, нельзя поселить в вольере, величиной в 30-50 квадратных метров, хотя у нас нет и таких", – рассказала представительница зоопарка Гуна Витола. Зарубежным зоопаркам также предлагали принять медведя, но они не проявили интереса.

По мнению специалистов, жизнь в неволе — не выход для медведей. "Вряд ли они будут счастливы, ведь животные довольно долгое время прожили в дикой природе и будут стараться выбраться на волю", — сказал в передаче ReTV Янис Озолиньш, ведущий исследователь Института лесоводства "Силава".

Также считает и Ланге: "Нет большей ошибки со стороны человека, чем содержать в неволе дикое животное, без понимания, что произойдет в будущем. Это еще большее зло, чем не спасти". Если медведь, выпущенный в лесах Алуксне, снова попытается искать пищу возле домов людей, его придется уничтожить, признают эксперты.