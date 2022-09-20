Немецкое корабельное оборудование поставлялось ВМФ России в обход санкций через латвийскую компанию

Еще с 2014 года европейские санкции запрещали поставлять технологии российскому военно-морскому флоту, но поставки все равно шли — немецкие корабельные двигатели поставлялись через рижское предприятие. Это выяснили журналисты издания Die Welt и центра исследовательской журналистики Correctiv в сотрудничестве с Латвийском радио.

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Двигатель, созданный по немецкой технологии, использовалcя, например, на малом ракетном корабле "Грайворон", который использовался при обстреле Одессы. Производитель мотора — китайская компания Henan, которая пользовалась ранее полученной лицензией. Найденная в базе данных Importgenius информация о грузоперевозках в России позволила отследить маршруты поставок.

"Мы исследовали происхождение китайских двигателей и обнаружили, что некое предприятие в Санкт-Петербурге закупало двигатели для российских военных кораблей и импортировало некоторое оборудование из Германии. А потом мы констатировали, что оно было получено не напрямую из Германии, а через предприятие в Риге!", — рассказал журналист Correctiv Фредерик Рихтер.

Петербургская Компания Marine Propulsion Systems заказывала двигатели и детали к ним из Германии уже много лет. До 2011 года это было прямое сотрудничество с компанией Deutz из Кельна. Позже часть обязательств российской компании переняла рижская компания Marine Systems, и кельнская компания поставляла оборудование уже ей.

Основная деятельность Marine Systems — это металлообработка, а доставка двигателей была лишь небольшой частью бизнеса.

В 2014 году из-за санкций Германия больше не могла поставлять в Россию товары двойного назначения (гражданского и военного), но поставки продолжались — как бы для гражданских судов на территории ЕС. Немецкая компания не знала, что оборудование идет в Россию — впрочем, представители рижского предприятия Marine Systems, которое в этом году переименовалось в MS Productions, в это не очень верят.

"Нет такого, что никто ничего не знал. Они же видели в договоре компанию, которая была пунктом назначения", — говорит финансовый директор компании Карина Гиеша. По ее словам, они знали, что двигатели отправляются в Санкт-Петербург. Впрочем, Гиеша отмечает, что петербургская компания Marine Propulsion Systems не находится под санкциями, а у немецкой компании не было возможности удостовериться, что отправленная в Россию техника используется для заявленных в договоре мирных целей.

"Мы и сами не были уверены, устанавливается двигатель на тот корабль, который указан в документах. Как мы могли удостовериться? Никак. Но обычно Стратегический отдел Министерства иностранных дел на каждый двигатель запрашивает документы. И ни у кого не было вопросов, не было проблем", — объяснила она.

Чтобы выяснить, чем сейчас занимается MS Productions, Die Welt и Correctiv попросили помощи у журналистов Латвийского радио. Те связались с представителями помещений, где находился юридический адрес Marine Systems. Там отказались комментировать, когда компания покинула эти помещения. Ничего не происходит и в производственных помещениях в Адажи. Встретившийся журналистам неподалеку рабочий сказал, что компания в мае или июне прекратила работать с металлами. "А что случилось, у них какие-то долги?" — спросил он.

Журналисты выяснили, что производство было остановлено еще в мае, 90% работников уволили, а убытки компании превысили миллион евро, хотя еще в 2020 году оборот компании превышал 22 миллиона, а прибыль — миллион евро. Хозяин металлообрабатывающего предприятия — Игорь Смолин — сейчас не находится в Латвии и, как выяснили журналисты, ищет возможность открыть бизнес где-нибудь в другом месте ЕС.

Как объяснила Гиеша, причина, по которой предприятие не может продолжать работу после начала войны — российское гражданство главы компании.