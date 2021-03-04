Немиро: локдаун запоздал, распространение Covid-19 он не остановит
Foto: LETA

Жесткие ограничения ("локдаун") не помогут остановить распространение Covid-19, поскольку эти меры уже запоздали, заявил в среду вечером в эфире LTV глава Комиссии Сейма по народному хозяйству, экс-министр экономики Ральф Немиро (Par cilvēcīgu Latviju/KPV LV).

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Комментируя позицию партии, Немиро заявил, что ужесточение ограничений просто потому, что "это нужно", партия не поддерживает: "Мы хотим видеть целевые группы и эффект, которого хотим добиться", — заявил он.

Заместитель главы Комиссии Сейма по социальным делам Анда Чакша ("Новое единство", ранее занимала пост министра здравоохранения) отметила, что в случае распространения нового более заразного штамма дополнительные ограничения необходимы. В противном случае будет невозможно помочь тем, кто заболел.

В случае, если новый, более заразный штамм вируса будет открыт в более чем 5% образцов, взятых в течение недели, вопрос более жестких ограничений вернется на повестку дня. Такую систему предусматривает так называемый "принцип светофора", который утвердило правительство.

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Ральф Немиро Коронавирус Анда Чакша Вакцинация
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