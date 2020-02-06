Немиро отрицает политическое вмешательство в конкурс на должности членов совета Latvenergo

В конкурсе на должности членов совета Latvenergo не было политического вмешательства, заявил агентству LETA министр экономики Ральф Немиро.

Как сообщалось, Немиро на этой неделе принял решение об отстранении от должности госсекретаря Минэкономики Эрика Эглитиса на время дисциплинарного дела о возможных нарушениях в надзоре за системой компонента обязательной закупки электроэнергии. Сам Эглитис считает, что решение министра связано с его нежеланием назначать в совет АО Latvenergo советника Немиро Павла Ребенка.

Немиро подчеркнул, что принять участие в конкурсе на места в совете Latvenergo мог любой желающий, кроме того, конкурсом руководил госсекретарь Минэкономики, который и должен принять окончательное решение о новом совете предприятия.

"Я в этот процесс политически не вмешивался. Мне все равно, [будет ли назначен в совет Latvenergo] Ребенок или нет", — подчеркнул министр экономики, добавив, что любое решение в отношении совета энергокомпании будет согласовываться с премьер-министром.

Немиро сообщил, что конкурс на должности членов совета Latvenergo завершился, но органы безопасности все еще проводят оценку лиц, выбранных для работы в совете энергокомпании.

Решение о назначении нового совета Latvenergo может принять госсекретарь Минэкономики. На время отстранения Эглитиса обязанности госсекретаря выполняет директор юридического департамента Каспар Лоре. Немиро заявил, что он пока не знает, кто будет принимать решение о совете Latvenergo — госсекретарь Минэкономики или и.о. госсекретаря.

Как сообщалось, Эглитис после отстранения подал заявление об уходе, а также направил этической комиссии партии KPV LV и парламентской комиссии по мандатам, этике и заявлениям просьбу оценить решения министра экономики, который, по мнению Эглитиса, назначает на должности приближенных людей.

В свою очередь министр юстиции Янис Борданс сегодня призвал премьер-министра Кришьяниса Кариньша отправить Немиро в отставку.

В сообщении для прессы Борданс подчеркнул, что, будучи заместителем премьер-министра и министром юстиции, выступает за верховенство закона, принципы хорошего управления, разумное и ответственное управление государственной собственностью, демократическое государственное управление и против лоббирования узких личных интересов.