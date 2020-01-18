Немиро: политику обновления жилищного фонда будут обсуждать после исследования ОЭСР

Вопрос о государственной политике по обновлению жилищного фонда будет решаться после окончания исследования Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), заявил агентству LETA министр экономики Ральф Немиро.

Как сообщалось, премьер-министр Кришьянис Кариньш издал резолюцию, в которой поручил Немиро оценить соответствие находящихся в ведении самоуправлений жилых зданий требованиям безопасности и предложить решения для улучшения ситуации.

По словам Немиро, Минэкономики "постоянно держит руку на пульсе" в связи с состоянием жилищного фонда, но вопрос о конкретных действиях будет решаться после того, как завершится исследование ОЭСР.

"Жилищный фонд Латвии по сравнению с Литвой и Эстонией находится в плачевном состоянии. С 1991 года обновлено 4% всего жилищного фонда, и это очень мало. Мы включили в Национальный план развития жилищную политику, но для этого нужно финансирование в размере нескольких государственных бюджетов", - сказал Немиро.

Из-за нехватки средств нужно думать скорее о постепенном приведении в порядок жилищного фонда, в том числе в рамках программы реновации жилья "Altum", добавил министр.

Как ранее заявила госконтролер Элита Круминя, безопасность жилых зданий в Латвии ухудшается, а контроль за их соответствием требованиям безопасности не работает должным образом.

"Констатированное в ходе аудита является причиной для серьезной озабоченности. Законы вроде бы есть, контролеры вроде бы контролируют, владельцы якобы содержат, но состояние домов ухудшается у нас на глазах", - заявила Круминя на пресс-конференции по результатам ревизии соответствия требованиям безопасности зданий, находящихся в ведении самоуправлений.

Она добавила, что тысячи жителей Латвии проживают в собственных или арендованных квартирах муниципальных многоквартирных домов, многие из которых опасны для здоровья и жизни.