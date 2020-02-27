Немиро: пора завершить процесс приватизации

Министр экономики Ральф Немиро считает, что нужно завершить затянувшийся процесс приватизации и прекратить деятельность АО Possessor (ранее Агентство приватизации), сообщили агентству LЕТА в Министерстве экономики.

Объем работы Possessor по приватизации государственной собственности, выкупу земли и обороту приватизационных сертификатов существенно уменьшился, также Possessor в основном закончило разработку переданных ему "плохих" активов.

Так как объем задач уменьшился, а 26 февраля у двух из трех членов правления Possessor истек срок полномочий, на собрании акционеров учреждения принято решение внести в его устав поправки и сократить количество членов правления с трех до одного.

Истекли полномочия председателя правления Владимира Логинова и члена правления Юриса Васканса, работу в правлении продолжит Алвис Митенбергс.

По словам Немиро, Минэкономики начнет готовить предложения по постепенной передаче функций Possessor другим государственным учреждениям.