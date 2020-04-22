Немиро стал главой комиссии Сейма по народному хозяйству
Foto: F64

Депутаты комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной и региональной политике сегодня избрали на должность председателя комиссии бывшего министра экономики Ральфа Немиро (KPV LV).

Рассматривались две кандидатуры на должность председателя комиссии — Немиро и Янины Курсите, однако позже она от выдвижения своей кандидатуры отказалась.

На вопрос, каковы будут его приоритеты на новой должности, Немиро ответил, что в первую очередь нужно работать над устранением последствий кризиса, вызванного Covid-19, а затем заняться актуальными законопроектами, стоящими на повестке дня комиссии.

За кандидатуру Немиро проголосовали семь депутатов комиссии, двое были против, один воздержался. Против были представители Новой консервативной партии.

Немиро был вынужден уйти с должности министра экономики из-за лишения допуска к государственной тайне.

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LETA

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LETA

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