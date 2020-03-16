Немиро: у KPV LV пять кандидатов на должность министра экономики

У партии KPV LV пять кандидатов на должность министра экономики, заявил в передаче TV3 "900 секунд" лишенный допуска к гостайне министр экономики Ральф Немиро. Имена кандидатов на должность он не назвал, отметив лишь, что среди них есть председатель комиссии Сейма по народному хозяйству Янис Витенбергс.

Также, по его словам, главное не то, кто занимает пост министра экономики, а обеспечение непрерывности в решении важнейших вопросов.

Немиро добавил, что занявшему пост министра экономики придется "отказываться от частной жизни", и каждый из кандидатов должен оценить свои возможности занять эту должность — нужно учесть, к примеру, если есть несколько маленьких детей.

KPV LV по поручению премьер-министра Кришьяниса Кариньша должно выдвинуть кандидата в премьер-министры, поскольку Бюро по защите Сатверсме решило аннулировать Немиро допуск к государственной тайне.