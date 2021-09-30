Необходимость ковид-сертификатов: полиция будет проверять работодателей

Государственная полиция, получая сигналы, будет проверять, не игнорируют ли работодатели отсутствие ковид-сертификатов у работников, сообщил начальник главного управления полиции порядка Государственной полиции Андрис Зеллис, пишет агентство LETA.

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Он напомнил, что, согласно правилам правительства, работодатель обязан принимать меры по контролю за тем, чтобы подчиненные не приходили на работу без ковид-сертификата. Это же относится к требованиям об обязательной вакцинации в ряде профессий.

Если в полицию поступят сигналы о том, что нормы игнорируются, правоохранительные органы прибудут на конкретное рабочее место и проведут проверку.

Согласно нормативным актам, штраф за несоблюдение антиковидных ограничений составляет от 10 до 2000 евро для физического лица и от 140 до 5000 евро для юридического лица.