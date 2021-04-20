Необходимый для путешествий зеленый сертификат может появиться в Латвии в июне

Необходимый для поездок и путешествий цифровой зеленый сертификатможет может быть веден в Латвии в июне. Об этом говорится в информативном сообщении, подготовленном Минздравом.

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Цифровой зеленый сертификат предназначен для того, чтобы убедиться, что человек в другой стране ЕС приобрел иммунитет к Covid-19 или недавно получил негативный тест.

Как уже сообщалось ранее, 17 марта Еврокомиссия опубликовала предложение о создании цифрового зеленого сертификата, чтобы содействовать безопасному свободному передвижению внутри ЕС во время пандемии Covid-19.

Минздрав отметил, что некоторые государства-члены ЕС уже разработали свои сертификаты вакцинации против Covid-19, чтобы освободить путешественников от определенных ограничений. В то же время Министерство отметило, что для обеспечения стандартизированного подхода между различными разработанными решениями необходимы единые условия для выдачи и проверки сертификатов вакцинации Covid-19, тестирования и болезней.

Планируется, что цифровой зеленый сертификат ЕС будет включать три типа сертификатов: сертификат выздоровления или сертификат переболевшего, сертификат вакцинации против Covid-19 и сертификат теста на Covid-19.

Сертификаты должны выдаваться в цифровом или бумажном формате, либо в обоих форматах.

В Министерстве также сообщили, что данные, необходимые для подготовки и выдачи цифрового зеленого сертификата в Латвии, уже частично доступны в единой электронной информационной системе сектора здравоохранения и в системе Vivat.

В то же время правительство поддержало предложение поручить Национальной службе здоровья и МВД разработать решения для обеспечения выдачи и проверки цифрового зеленого сертификата, а также трансграничной совместимости.