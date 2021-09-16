Необлагаемый минимум могут повысить до 400 евро
Foto: Pixabay

В 2022 году необлагаемый минимум могут повысить с 300 евро, по крайней мере, до 400 евро, сообщает Латвийское телевидение. Это значит, что жители "на руки" будут получать до 20 евро больше.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Согласно подсчетам Министерства финансовов, этот шаг обойдется казне в 77,2 миллиона евро, из которых 11,6 миллиона евро — средства госбюджета. При этом доходы самоуправлений упадут на 65,6 миллиона евро. Представители оппозиции указывают, что эту сумму государство должно будет муниципалитетам компенсировать.

В правительстве закон о бюджете на следующей год планируется утвердить в середине октября. Затем за бюджет будут голосовать депутаты Сейма.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

5

Source

LETA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Радость быть вместе: Богатая культурная жизнь Вентспилса
Латвийцы считают Гаую самой красивой рекой Латвии
Cita Santehnika: Отправная точка для вашего ремонта
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе
Снова в школу!