Необлагаемый минимум могут повысить до 400 евро

В 2022 году необлагаемый минимум могут повысить с 300 евро, по крайней мере, до 400 евро, сообщает Латвийское телевидение. Это значит, что жители "на руки" будут получать до 20 евро больше.

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Согласно подсчетам Министерства финансовов, этот шаг обойдется казне в 77,2 миллиона евро, из которых 11,6 миллиона евро — средства госбюджета. При этом доходы самоуправлений упадут на 65,6 миллиона евро. Представители оппозиции указывают, что эту сумму государство должно будет муниципалитетам компенсировать.

В правительстве закон о бюджете на следующей год планируется утвердить в середине октября. Затем за бюджет будут голосовать депутаты Сейма.