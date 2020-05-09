Необычное 9 мая. Как латвийцам предлагают отметить эту дату в условиях ЧС

Напоминаем, что в этом году, в связи с действующей в стране чрезвычайной ситуацией и соответствующими ограничениями, массовые празднования 9 мая в Латвии в традиционном их представлении запрещены. Вследствие этого с 8:00 до 24:00 запрещены также парковка и остановка на улицах в окрестностях Парка Победы. Активисты призывают латвийцев отметить дату другими способами.

Например, общество 9мая.lv, которое каждый год проводит в Риге мероприятия в честь 9 мая, в течение всего дня будет транслировать в прямом эфире концерты и фрагменты мероприятий прошлых лет, а также специально подготовленные к этому дню музыкальные и поэтические поздравления звезд латвийского и российского театра, кино и музыки. Прямую трансляцию можно будет смотреть на сайте общества, в Facebook и YouTube.

В 22.00 9мая.lv приглашает почтить память павших в войне минутой молчания, а после этого вместе исполнить песню "День Победы".

Отметим, что бывший мэр Риги, ныне евродепутат Нил Ушаков ("Согласие")призвал в это же врем (22:00) к другим действиям — "встретиться в окнах своих домов" "Со свечой, фонариком, телефоном, просто встань у окна", — пояснил Ушаков в Facebook.

Тем, кто сегодня все же собираетс посетить Парк Победы в индивидуальном порядке, следует помнить, что в самом парке будут размещены предупреждающие надписи о запрете собираться больше двух, а в окрестностях парка запрещена уличная торговля.

9 мая Рижская муниципальная полиция будет работать в усиленном режиме, так как получена информация о возможных провокациях и несанкционированных собраниях.

На улице Бариню от бульвара Узварас до улицы Эдуарда Смильня и на бульваре Узварас от улицы Бариню до улицы Ойяра Вациеша будет разрешено останавливаться только оперативному транспорту. В случае необходимости полиция будет регулировать, ограничивать и перекрывать движение по этим улицам, разрешая проезд только общественному транспорту.