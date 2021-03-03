Неплательщиков алиментов могут начать отправлять на принудительные работы

В четверг Сейм рассмотрит предложение главы Комиссии Сейма по общественным расходам и ревизии Каспара Гиргенса приговаривать неплательщиков алиментов к принудительным работам, сообщает LETA.

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К принудительным работам будут привлекать только тех должников, у которых нет доходов и работы, и взыскать с них долг невозможно как-либо еще.

За последние годы число неплательщиков алиментов выросло, и количество денег, которые не смог в прошлом году вернуть Гарантийный фонд средств содержания, достигло рекордного максимума — 43,8 миллиона евро. Государство получает от неплательщиков алиментов только пятую часть суммы, потому что многие из них не работают или работают неофициально.

"С одной стороны, государство должно защищать права детей на полноценную жизнь, с другой — надо думать, как создать максимально эффективную систему, которая позволит вернуть потраченные деньги и вложить их в другие сферы — например, медицину, детский спорт и образование. В этом случае права долговременно неработающих должников свободно выбирать место работы будут ограничивать правовые интересы детей", — считает депутат. Он предлагает наладить сотрудничество Гарантийного фонда и Агентства занятости, чтобы отправлять должников на вакансии, связанные с их профилем — допуская, однако, и работу на более низкоквалифицированных работах. В таком случае у должника появится официальный доход, из которого государства будет удерживать часть средств на покрытие долга.