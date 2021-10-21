NEPLP аннулировал лицензию на вещание "Первого Балтийского Канала"
Foto: LETA

Национальный Совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение аннулировать лицензию на вещание электронному средству массовой информации ООО "Первый Балтийский Канал Латвия" (ПБК).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Решение было принято на основании того, что в течение года в программах ПБК Латвия были констатированы три существенных нарушения закона "Об электронных средствах массовой информации".

В первом случае штраф был наложен за грубое нарушение основных условий выданной лицензии на вещание путем трансляции в программе "ПБК Латвия" программ, созданных другими электронными СМИ.

Во втором случае штраф был наложен за несоблюдение обязательств предоставлять в программе не менее 51% еженедельных европейских аудиовизуальных передач.

В третьем случае штраф был наложен, поскольку в программе содержалась информация, которая угрожала общественному здоровью или могла представлять серьезный риск. В одной из передач, в частности, говорилось о том, что Covid-19 — заболевание с низким уровнем заразности, и от нее можно уберечься, употребляя в пищу сельдь.

Лицензия на вещание сроком на 10 лет была выдана ПБК в феврале 2015 года. Лицензия на вещание будет аннулирована с 26 октября. Сообщается, что в июле NEPLP решило отозвать лицензию на вещание Radio PIK, которое также допустило три серьезных нарушения в течение года.

С 27 сентября Первый Балтийский Канал стал предлагать зрителям передачи на латышском языке. Прежнее содержание канала перенесли на соседний канал с логотипом ПБК+, а на канале ПБК стали показывать новые программы на латышском языке - развлекательные и детективные сериалы, а также латвийские сериалы, которые раньше были доступны на интерактивном телевидении. Кроме того, ПБК сменит логотип — вместо прежнего синего появится новый, красно-белый, возможно, символично подчеркивающий, что канал стал латышским.

Предлагая развлекательный контент на латышском языке, ПБК надеялся привлечь более широкую аудиторию среди латышскоязычных зрителей. "Мы работаем на латвийском рынке, и содержание на латышском языке станет ключом к конкурентоспособности, если мы хотим завоевать местную аудиторию", — говорил директор по планированию программ ПБК Валерийс Веверис.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

91

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Первый Балтийский канал
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Улучшение инфраструктуры марины способствует развитию детско-юношеского парусного спорта
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле