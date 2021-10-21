NEPLP аннулировал лицензию на вещание "Первого Балтийского Канала"

Национальный Совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение аннулировать лицензию на вещание электронному средству массовой информации ООО "Первый Балтийский Канал Латвия" (ПБК).

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Решение было принято на основании того, что в течение года в программах ПБК Латвия были констатированы три существенных нарушения закона "Об электронных средствах массовой информации".

В первом случае штраф был наложен за грубое нарушение основных условий выданной лицензии на вещание путем трансляции в программе "ПБК Латвия" программ, созданных другими электронными СМИ.

Во втором случае штраф был наложен за несоблюдение обязательств предоставлять в программе не менее 51% еженедельных европейских аудиовизуальных передач.

В третьем случае штраф был наложен, поскольку в программе содержалась информация, которая угрожала общественному здоровью или могла представлять серьезный риск. В одной из передач, в частности, говорилось о том, что Covid-19 — заболевание с низким уровнем заразности, и от нее можно уберечься, употребляя в пищу сельдь.

Лицензия на вещание сроком на 10 лет была выдана ПБК в феврале 2015 года. Лицензия на вещание будет аннулирована с 26 октября. Сообщается, что в июле NEPLP решило отозвать лицензию на вещание Radio PIK, которое также допустило три серьезных нарушения в течение года.

С 27 сентября Первый Балтийский Канал стал предлагать зрителям передачи на латышском языке. Прежнее содержание канала перенесли на соседний канал с логотипом ПБК+, а на канале ПБК стали показывать новые программы на латышском языке - развлекательные и детективные сериалы, а также латвийские сериалы, которые раньше были доступны на интерактивном телевидении. Кроме того, ПБК сменит логотип — вместо прежнего синего появится новый, красно-белый, возможно, символично подчеркивающий, что канал стал латышским.

Предлагая развлекательный контент на латышском языке, ПБК надеялся привлечь более широкую аудиторию среди латышскоязычных зрителей. "Мы работаем на латвийском рынке, и содержание на латышском языке станет ключом к конкурентоспособности, если мы хотим завоевать местную аудиторию", — говорил директор по планированию программ ПБК Валерийс Веверис.