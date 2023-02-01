NEPLP: борьба с распространителями нелегального контента — вопрос государственной важности

Национальный совет электронных СМИ (NEPLP) положительно оценивает готовность государства бороться с распространителями нелегального контента, которые предлагают своим "клиентам" приобрести устройства, принимающие такой контент. Об этом заявили на заседании комиссии по правам человека и общественным делам председатель NEPLP Ивар Аболиньш и другие представители совета.

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По словам Аболиньша, министр внутренних дел Марис Кучинскис понимает проблему распространения нелегального контента и заявил, что правоохранительные органы готовы бороться с его распространителями. Это вопрос государственной важности, так как часть доходов распространителей пиратского контента утекает в российские компании.

Отвечая на вопросы депутата Александра Кирштейнса (Национальное объединение), представители NEPLP заявили, что закон не запрещает людям смотреть что угодно в интернете, и люди могут сами определить, является ли соответствующий контент пиратским.

NEPLP рассказал депутатам о своей работе, результатом которой стала блокировка большого количества сайтов, распространяющих нелегальный контент.