NEPLP: борьба с распространителями нелегального контента — вопрос государственной важности
Foto: F64

Национальный совет электронных СМИ (NEPLP) положительно оценивает готовность государства бороться с распространителями нелегального контента, которые предлагают своим "клиентам" приобрести устройства, принимающие такой контент. Об этом заявили на заседании комиссии по правам человека и общественным делам председатель NEPLP Ивар Аболиньш и другие представители совета.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По словам Аболиньша, министр внутренних дел Марис Кучинскис понимает проблему распространения нелегального контента и заявил, что правоохранительные органы готовы бороться с его распространителями. Это вопрос государственной важности, так как часть доходов распространителей пиратского контента утекает в российские компании.

Отвечая на вопросы депутата Александра Кирштейнса (Национальное объединение), представители NEPLP заявили, что закон не запрещает людям смотреть что угодно в интернете, и люди могут сами определить, является ли соответствующий контент пиратским.

NEPLP рассказал депутатам о своей работе, результатом которой стала блокировка большого количества сайтов, распространяющих нелегальный контент.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (6) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Температура на рынке труда. Ожидания компаний и пожелания работников
Как поднять себе настроение в темные месяцы года
История Максима. Тестировщик с сертификатом сомелье, которому нравятся вызовы
Температура на рынке труда. Ожидания компаний и пожелания работников