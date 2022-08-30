NEPLP исключил из списка на ретрансляцию программы RTVi

Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) исключил телеканал RTVi из списка ретранслируемых в Латвии аудио и аудиовизуальных программ, сообщает агентство LETA.

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Предыдущий обладатель прав на распространение программ RTVi в Латвии общество Latvijas elektronisko komunikāciju asociācija сообщило NEPLP, что с 1 апреля 2021 года более не представляет программы телеканала, а возможный новый владелец прав Global Entertainment хотя и сообщил о своем представительстве с 16 февраля 2021 года, но не смог подтвердить этот факт документально.

Дополнительно NEPLP обратился к владельцу прав на программы RTVi Benrose Spain S.L. с просьбой сообщить о новом представители в Латвии и предоставить необходимые документы. Но до 25 августа 2022 года этого сделано не было.

Если электронное средство массовой информации (СМИ) не договорилось о распространители конкретных программ на территории Латвии, а также не зарегистрировало изменения, то ретранслировать передач запрещено, поясняют в NEPLP.

Правообладателю Benrose Spain S.L. разъяснены его права. Решение NEPLP вступит в силу с 31 августа 2022 года.

Решение совета можно обжаловать в течение месяца в Административном районном суде, но обжалование не приостанавливает действия решения.