NEPLP начал процедуру ограничения "Россия РТР" на территории Латвии

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) начал процедуру ограничения канала "Россия РТР", зарегистрированного в Швеции. Это связано с возможными призывами ненависти, прозвучавшими в эфире передачи "60 минут", сообщили в NEPLP.

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Причиной тому послужил выпуск передачи от 10 июля этого года. Ведущая передачи Ольга Скабеева и гости использовали понятия, которые, по мнению совета, можно оценить как речь ненависти. "Во время дискуссии Украину назвали террористической страной, а ее бывшего президента Петра Порошенко террористом. Представитель Украины указал, что Россия ждет раскола Украины, чтобы начать с ним борьбу. Во время дискуссии ведущая передачи предлагала России войти в Украину, успокоив обе стороны конфликта", — указано в сообщении NEPLP.

По мнению ведомства, это является возможным нарушением и разжиганием ненависти по отношению к Украине и ее народу.

"Мы не сомневаемся, что в данном случае разжигалась ненависть и был нарушен закон, следует особо подчеркнуть, что разжигающие ненависть утверждения высказывали не только гости передачи, но и ее ведущая Ольга Скабеева. Это значит, что нарушение совершено осознанно", — утверждает председатель NEPLP Иварс Аболиньш.

Совет обязан сообщить о нарушении телеканалу, стране, в юрисдикции которой находится канал, а также Европейской комиссии. Если NEPLP повторно констатирует нарушение, то сможет принять решение об ограничении распространения программы на территории Латвии.