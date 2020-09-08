NEPLP нашел ряд нарушений предвыборной агитации на радио и TV
Foto: LETA

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) начал девять проверок по поводу возможных нарушений правил предвыборной агитации перед выборами в Рижскую думу.

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Пять возможных нарушений допущены на Baltcom radio, четыре — на телеканале RīgaTV 24. Возможно, на них скрыто рекламировались партии "Честь служить Риге", объединение "Развитие/За" и "Прогрессивных", Союз "зеленых" и крестьян и "Альтернатива".

Самыми частыми нарушениями были размещение логотипа партии при трансляции передач, привлечение агитаторов и несоблюдение равновесия при отображении позиций разных политических сил, то есть слишком большое количество эфирного времени, данное какой-либо партии. Констатированы и такие признаки скрытой агитации, как акцент на положительных делах и достижениях кандидата в депутаты.

Сотрудники NEPLP отсмотрели и прослушали около трех тысяч часов эфирного времени, и изучен пока еще не весь материал. О возможных нарушениях NEPLP информировал Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

За нарушение правил предвыборной агитации физическое лицо может быть оштрафовано на 50-500 евро, юридическое — на 500-7000 евро.

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