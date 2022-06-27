NEPLP не выявил нарушений в показанном на ЛТВ7 интервью с Рагозиным о ситуации в Украине

Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) закрыл дело об административном правонарушении в связи с возможными нарушениями в программе ТЧК на телеканале ЛТВ7. Речь идет о передаче, для участия в которой был приглашен Леонид Рагозин.

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NEPLP провел проверку в отношении ЛТВ7 в связи с возможными нарушениями в программе ТЧК, которая вышла в эфир 29 марта. В ходе беседы ведущий программы Алексей Дунда говорил с Рагозиным о ситуации в Украине.

NEPLP после возбуждения дела об административном правонарушении получил пояснение от телеканала, а также информацию от Минобороны и мнение омбудсмена по общественным СМИ и пришел к выводу, что распространенная во время передачи ТЧК информация не может однозначно считаться, как информация, которая распростанялась без должного внимания к деталям и нейтралитету.

Кроме того, NEPLP обнаружил, что 20 мая 2022 года омбудсмен по общественным СМИ произвольно опубликовал материалы об административных правонарушениях на веб-сайте SEPLP, что могло создать преимущество в ходе рассмотрения этого дела.

NEPLP не выявил нарушений на основе вышесказанного и, таким образом, дело можно считать закрытым.

Ранее министр обороны Артис Пабрикс направил в Совет по общественным средствам массовой информации и Национальный совет по электронным средствам массовой информации публичное письмо, в котором раскритиковал интервью журналиста Леонида Рагозина на телеканале ЛТВ7.

В письме Пабрикс назвал Рагозина возможным агентом влияния России, который, по мнению министра обороны, озвучивает российскую пропаганду о происходящих в Украине событиях. Глава оборонного ведомства заявил, что появление подобных передач не позволяет русскоязычным жителям Латвии получать объективную информацию.