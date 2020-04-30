NEPLP обнаружил 16 "телепиратов", некоторые из них транслировали запрещенные российские каналы

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) с января обнаружил 16 нарушителей, которые незаконно транслировали в интернете телеканалы — в том числе запрещенные российские.

С начала этого года NEPLP начал усиленную борьбу с нелегальным распространением телепрограмм в интернете. Ведется усиленный мониторинг зарегистрированных за рубежом страниц, доступ к тем, которые без разрешения NEPLP ретранслируют телеканалы, блокируется.

Нелегальный просмотр телевидения — одна из главных угроз безопасности латвийского инфопространства, считает председатель NEPLP Ивар Аболишьш. "Программы, которые доступны на таких сайтах, могут быть откровенно враждебны Латвии. Поэтому находить их и блокировать — одна из важнейших задач NEPLP. В этом году это один из наших приоритетов, и количество проверок в будущем только увеличится", — заявил он.

После предупреждения NEPLP в этом году три портала добровольно отказались от трансляции нелегального контента, а в шести случаях сайты пришлось заблокировать. Заблокированы такие ресурсы как www.iedem.tv, www.peers.tv, www.tv.guzei.com, www.rus24.tv, www.lion-tv.org. В отношении еще нескольких сайтов начат процесс ограничения доступа.