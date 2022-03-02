NEPLP ограничивает в Латвии работу соцсети "Одноклассники.ру"

Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) принял решение ограничить работу российской социальной сети "Одноклассники.ру" (www.ok.ru) на территории Латвии.

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Речь идет об ограничении работы раздела Live, об этом сообщил глава NEPLP Иварс Аболиньш.

Решение было принято на основании фактов констатации в соцсети нарушений запрета на ретрансляцию, в частности, российского телеканала "Россия 24".

В настоящее время решение NEPLP касается только одного раздела соцсети. Если будет констатировано, что предпринимаются попытки обойти запрет, может быть принято решение о полной блокировке работы "Одноклассники..ру" на территории Латвии.

Решение будет направлено операторам в течение ближайших часов.