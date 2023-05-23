NEPLP оштрафовал интернет-портал за слово "депортация". Ринкевич заявил, что это решение "вызывает вопросы"

Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) постановил оштрафовать на сумму 8500 евро интернет-портал tvnet.lv за неправильное, по мнению совета, использование слова "депортация". Это слово было использовано не самим масс-медиа, а дававшим интервью депутатом Сейма.

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Выдворение или депортация?

В цикле программ "Кто вам платит?" русской версии Tvnet было размещено интервью депутата Сейма Алексея Росликова ("За стабильность!"). В контексте о ситуации с гражданами России, которые сейчас сдают латышский язык, чтобы продлить постоянный вид на жительство, и прозвучало слово "депортация".

В решении NEPLP говорится, что при обсуждении возможных поправок к Иммиграционному закону была представлена заведомо неточная информация о том, что эти законодательные изменения предусматривают депортацию, или выдворение жителей Латвии из страны, если они не записались на сдачу экзамена на знание государственного языка и не подали заявку на получение статуса постоянного жителя Европейского союза.

По версии NEPLP, по сути поправки к Иммиграционному закону означают не депортацию, а возможное выдворение граждан России и Беларуси в страны их гражданства в случае несоблюдения ими требований закона о запросе на предоставление статуса постоянного жителя Евросоюза. Поэтому интернет-портал наказан за "несоблюдение необходимой точности и нейтральности".

NEPLP имеет право контролировать электронные СМИ, которыми традиционно являются телевидение и радио, но уже на протяжении нескольких лет контролирует также поставщиков услуг по запросу, зарегистрированных в соответствующем регистре, в число которых входят и два крупнейших латвийских интернет-портала Delfi и Tvnet.

Решение NEPLP будет оспорено

Главный редактор Tvnet grupa Томс Островскис заявил агентству LETA, что подобные действия NEPLP подрывают основы латвийской демократии. Интернет-портал обжалует решение совета в суде

Островскис сообщил, что решение NEPLP означает для средств массовой информации в Латвии составление списка "запрещенных слов" и "запрещенных людей", которые нельзя публиковать в соответствующем контексте.

"Журналистам будет запрещено брать интервью у людей, чье мнение не совпадает с идеологией правящих партий, потому что NEPLP накажет всех, взяв за правовое основание прецедент Tvnet, — сказал Островскис.

Главный редактор отметил, что в Европе слово "депортация" является широко используемым юридическим термином национальной иммиграционной политики и применимо не только к историческим событиям до и после Второй мировой войны в Латвии.

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Также Островскис подчеркнул, что Tvnet наказан не только за использование слова "депортация", но и за интервью с депутатом Сейма, чье мнение не совпадает с позицией правящих партий.

Ринкевич: решение NEPLP "непонятно и вызывает вопросы"

Днем ситуацию прокомментировал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, выдвинутый "Новым Единством" на должность президента Латвии.

"При уважении к независимости NEPLP, его решение наказать Tvnet непонятно и вызывает много вопросов, на которые необходимо ответить уже сейчас. В демократической стране последнее слово остается за судом, однако даже в условиях гибридной войны свобода слова и независимость масс-медиа существенны", — написал Ринкевич.