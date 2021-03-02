NEPLP оштрафовал ПБК на 16 000 евро за недостоверную информацию о Covid-19

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) выявил серьезные нарушения закона в деятельности SIA "Pirmais Baltijas Kanals" (ПБК) и оштрафовал канал на 16 000 евро, сообщили агентству LETA в NEPLP.

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Совет пришел к выводу, что ПБК распространял ложную и вводящую в заблуждение информацию о коронавирусной инфекции Covid-19 и ее заразности и тем самым сбивал с толку людей и подвергал их здоровье серьезному риску.

NEPLP указывает на то, что канал нарушил требования закона об электронных СМИ, который предусматривает, что программы и передачи электронных СМИ не могут содержать контент, который угрожает здоровью людей или может представлять серьезную угрозу для него. Закон также предусматривает, что электронные СМИ должны гарантировать, что факты излагаются в передачах честно, объективно, точно и с соблюдением нейтралитета. Комментарии и мнения должны быть отделены от новостей, а автор мнения или комментария должен быть назван, указывает NEPLP. С другой стороны, в документальных и новостных программах факты должны быть изложены таким образом, чтобы не вводить аудиторию в заблуждение.

Как утверждает NEPLP, в передаче ПБК "Здоровье", которая вышла в эфир 27 декабря 2020 года, а также в программе "Жить здорово", показанной 30 декабря 2020 года, распространялись ложные утверждения о коронавирусе, в том числе о том, что это инфекция с низким уровнем заражения. Тот факт, что распространенная информация была ложной, подтвердили Министерство здравоохранения и Центр профилактике и контроля заболеваний, которые проверили прозвучавшие утверждения.

NEPLP считает, что ложные заявления, сделанные в программе, могут увеличить риск распространения инфекции среди членов семьи и особенно способствовать заражению пожилых людей и детей. Вводящая в заблуждение информация может снизить участие людей в мерах безопасности и мотивировать их не соблюдать установленные государством ограничения. Это, в свою очередь, может привести к неконтролируемому распространению коронавируса.

NEPLP считает, что ПБК не принял необходимых мер для соблюдения закона, в том числе не оценил достоверность информации, представленной в программе, ее влияние на здоровье населения и возможные риски, и допустил распространение ложной информации.

ПБК оштрафован на максимальную сумму 10 000 евро за нарушение в передаче от 27 декабря "Здоровье" и на 6000 евро за нарушение в программе "Жить здорово" от 30 декабря.