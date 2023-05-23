NEPLP оштрафовал портал TVNet за слово "депортация". Ринкевич заявил, что это решение "вызывает вопросы"

Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) постановил оштрафовать на сумму 8500 евро интернет-портал TVNet за неправильное, по мнению совета, использование слова "депортация". Это слово было использовано не самим масс-медиа, а дававшим интервью депутатом Сейма.

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Выдворение или депортация?

В цикле программ "Кто вам платит?" русской версии Tvnet было размещено интервью депутата Сейма Алексея Росликова ("За стабильность!"). В контексте о ситуации с гражданами России, которые сейчас сдают латышский язык, чтобы продлить постоянный вид на жительство, и прозвучало слово "депортация".

В решении NEPLP говорится, что при обсуждении возможных поправок к Иммиграционному закону была представлена заведомо неточная информация о том, что эти законодательные изменения предусматривают депортацию, или выдворение жителей Латвии из страны, если они не записались на сдачу экзамена на знание государственного языка и не подали заявку на получение статуса постоянного жителя Европейского союза.

По версии NEPLP, по сути поправки к Иммиграционному закону означают не депортацию, а возможное выдворение граждан России и Беларуси в страны их гражданства в случае несоблюдения ими требований закона о запросе на предоставление статуса постоянного жителя Евросоюза. Поэтому интернет-портал наказан за "несоблюдение необходимой точности и нейтральности".

NEPLP имеет право контролировать электронные СМИ, которыми традиционно являются телевидение и радио, но уже на протяжении нескольких лет контролирует также поставщиков услуг по запросу, зарегистрированных в соответствующем регистре, в число которых входят и два крупнейших латвийских интернет-портала Delfi и TVNet.

Решение NEPLP будет оспорено

Главный редактор Tvnet grupa Томс Островскис заявил агентству LETA, что подобные действия NEPLP подрывают основы латвийской демократии. Интернет-портал обжалует решение совета в суде

Островскис сообщил, что решение NEPLP означает для средств массовой информации в Латвии составление списка "запрещенных слов" и "запрещенных людей", которые нельзя публиковать в соответствующем контексте.

"Журналистам будет запрещено брать интервью у людей, чье мнение не совпадает с идеологией правящих партий, потому что NEPLP накажет всех, взяв за правовое основание прецедент Tvnet, — сказал Островскис.

Главный редактор отметил, что в Европе слово "депортация" является широко используемым юридическим термином национальной иммиграционной политики и применимо не только к историческим событиям до и после Второй мировой войны в Латвии.

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Также Островскис подчеркнул, что Tvnet наказан не только за использование слова "депортация", но и за интервью с депутатом Сейма, чье мнение не совпадает с позицией правящих партий.

Ринкевич: решение NEPLP "непонятно и вызывает вопросы"

Днем ситуацию прокомментировал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, выдвинутый "Новым Единством" на должность президента Латвии.

"При уважении к независимости NEPLP, его решение наказать Tvnet непонятно и вызывает много вопросов, на которые необходимо ответить уже сейчас. В демократической стране последнее слово остается за судом, однако даже в условиях гибридной войны свобода слова и независимость масс-медиа существенны", — написал Ринкевич.

Respektējot NEPLP neatkarību, tomēr tās lēmums par TVNET sodīšanu nav izprotams un raisa daudzus jautājumus, uz kuriem jāsniedz atbildes jau tagad. Demokrātiskā valstī gala vārds ir tiesai, tomēr pat hibrīdkara apstākļos vārda brīvība un mediju neatkarība ir būtiska — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 23, 2023

"Прогрессивные": решение NEPLP — преступление против свободы слова

В свою очередь, оппозиционная партия "Прогрессивные" призывает NEPLP разъяснить и пересмотреть решение о наложении административного штрафа в размере 8500 евро на интернет-портал tvnet.lv.

"Прогрессивные" считают, что есть повод задаться вопросами о техническом и содержательном качестве решения NEPLP. Как указала партия, из текста решения следует, что недавно принятые поправки к Иммиграционному закону распространяется и на граждан Беларуси, тогда как в действительности они распространяются только на граждан России, ранее являвшихся гражданами или негражданами Латвии.

По мнению "Прогрессивных", решение NEPLP наказать новостной портал за использование в эфире слова "депортация" — преступление против свободы слова. 100-я статья Сатверсме гарантирует каждому право на свободу слова, включающее право на свободное получение, хранение и распространение информации, выражение своего мнения.

"Хотя закон и предусматривает ограничения свободы слова, в данном случае текущий геополитический и социальный контекст не может служить оправданием для цензуры. NEPLP — самостоятельный институт, но независимость не означает произвола. Даже самые неприятные мнения имеют право на существование в условиях демократии", — считают "Прогрессивные".