NEPLP оштрафовал радио Baltkom за скрытую предвыборную агитацию

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) оштрафовал радио Baltkom на 11 400 евро за скрытую предвыборную агитацию, сообщили в совете.

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Совет констатировал два эпизода нарушения закона о предвыборной агитации. Один эпизод длился с 7 июля по 1 августа 2020 года, за это радио оштрафовано на 6400 евро, а другой эпизод произошел 10 и 15 июля, штраф составил 5000 евро.

В первом случае радио скрыто рекламировало кандидата в Рижскую думу от "Честь служить Риге" Олега Бурова. В другом случае совет констатировал скрытую агитацию в пользу членов партии "Альтернатива" Валерия Петрова и Алексея Росликова.

"Нарушения предвыборной агитации особо тяжкие, так как СМИ прямо и неразрешенным образом влияют на результаты выборов", — заявил глава NEPLP Иварс Аболиньш, пригрозив, что совет будет суров в борьбе с такими нарушениями.

Всего в связи с выборами в Рижскую думу возбуждены семь административных дел о нарушении предвыборной агитации. Кроме того, NEPLP вел проверку девяти нарушений в СМИ — пять эпизодов в эфире радио Baltkom и четыре эпизода в эфире RīgaTV 24.