Национальный совет по электронными СМИ (NEPLP) оштрафовал Rīga TV24 за скрытую предвыборную агитацию в пользу партий "Честь служить Риге" и Развитие/За!/Прогрессивные, сообщили в совете. Сумма штрафов составила 10 500 евро.

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В одном эпизоде в передаче "Клуб национальных интересов" с 7 июля по 8 августа не был обеспечен баланс в репрезентации политических сил, претендующих на место в Рижской думе. Значительное число участников представляли партии "Честь служить Риге" и Развитие/За!/Прогрессивные. За это телеканал был оштрафован на 5000 евро.

Другой эпизод скрытой агитации касался той же передачи, где с 1 по 15 августа было чрезмерно много атрибутики партий "Честь служить Риге" и Развитие/За!/Прогрессивные. Телеканал оштрафован на 3500 и 2000 евро.

Передачу "Клуб национальных интересов" ведет телеведущий Айвис Цериньш.

NEPLP решил закрыть административное дело о передаче Dr.Apinis, которую 13 июля вел кандидат в Рижскую думу Петерис Апинис. Кроме того, совет возбудил еще два административных дела о возможных нарушениях в эфире радио Baltkom и Латвийского радио.

Ранее NEPLP оштрафовал радио Baltkom за скрытую агитацию в пользу партий "Честь служить Риге" и "Альтернатива".