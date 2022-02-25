NEPLP отзывает разрешение на ретрансляцию телеканалов "ПБК Эстония" и "ПБК Литва" в Латвии

Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) принял сегодня решение приостановить работу программы "Беларусь 24" и аннулировать разрешение на ретрансляцию телеканалам "ПБК Эстония" и "ПБК Литва".

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Глава NEPLP Ивар Аболиньш пояснил, что деятельность программ "ПБК Эстония" и "ПБК Литва" приостановлена в связи с проверкой совладельца Baltijas mediju alianse Олега Солодова, т. к. "NEPLP констатировал, что такое решение должно быть принято".

Аболиньш пояснил, что он также получил информацию от ответственных служб, характер которой он не может раскрыть.