NEPLP: ПБК обязан обеспечивать вещание латвийских новостей

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) напоминает "Первому Балтийскому каналу" (ПБК) об условиях выданной лицензии на вещание, настаивая на том, что телеканал обязан обеспечивать латвийские новости. С таким заявлением совет выступил после публичного заявления о прекращении выпуска "Латвийского времени" и других местных передач.

Как отмечает член NEPLP Патрикс Грива, в лицензии ПБК указан минимальный объем новостного контента. Речь идет о 5% от общего потока вещания или 8 часах в неделю. В противном случае совету придется оценить выполнение телеканалом условий лицензии.

Председатель NEPLP Иварс Аболиньш также отметил, что в настоящий момент идет проверка электронных СМИ на выявление истинных владельцев. Такую же процедуру проходит и ПБК. Проверка еще не завершена. Но решение владельцев о прекращении выпуска передач, очевидно, было взвешенным и продуманным.