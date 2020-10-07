NEPLP повторно оштрафовал радио Baltkom за нарушение предвыборной агитации

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) оштрафовал радио Baltkom за ещё несколько нарушений предвыборной агитации. Штраф составил в сумме 10 500 евро.

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Нарушения произошли в эфире передачи “Утро на Baltkom”. 28 июля в эфир была приглашена кандидат от списка “Честь служить Риге” Наталия Тумашевица-Эргле, но она была представлена как патронесса Рижского бала. Во время эфира она агитировала за партию “Честь служить Риге” и её кандидатов. За это радио оштрафовано на 5000 евро.

7 июля в эфире передачи выступала кандидат от партии “Честь служить Риге” Наталия Абола, она была представлена в передаче как журналистка и продюсер. Абола также агитировала за свою партию и однопартийцев, за это радио получило ещё один штраф в 5000 евро. В той же передаче 12 и 19 августа NEPLP констатировал скрытую рекламу партии “Альтернатива”, за что СМИ было оштрафовано на 500 евро.

Ранее радио Baltkom было оштрафовано на 11 400 евро за скрытую агитацию. СМИ решило оспорить решение NEPLP в суде. Кроме того, NEPLP констатировал нарушения предвыборной агитации в эфире Rīga TV24.