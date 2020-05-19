NEPLP призывает частично снять ограничения на рекламу кредитов

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) просит Сейм пересмотреть несоразмерные ограничения на рекламу кредитов, чтобы поддержать местные СМИ. Совет указывает, что в июле закончится финансирование, выделенное государством на поддержку журналистики.

Цель предложения — увеличить доходы СМИ с рекламы в условиях чрезвычайной ситуации. NEPLP призывает отменить ограничения на рекламу ипотечных кредитов, студенческих кредитов, лизинга, но сохранить ограничения на рекламу так называемых "быстрых" кредитов, которые создают самые большие риски для финансового положения потребителей.

Совет указал, что предложение разработано в сотрудничестве с Центром по защите прав потребителей, финансовой отраслью и СМИ. Снятие ограничений может коснуться не только радио и телевидения, но и рекламы в интернете, на улице, в прессе и других местах.

Член совета Янис Эглитис указал, что запрет на рекламу альтернативных финансовых услуг не только лишает СМИ заработка, но и не дает жителям Латвии "получить важную информацию о более выгодных условиях на покупку первого жилья или автомобиля, а также усложняют выход на рынок для новых игроков".

Совет призывает депутатов как можно скорее принять соответствующие поправки, так как в середине лета закончится государственное финансирование, выделенное для поддержки СМИ.

Изначально депутаты Сейма собирались запретить только рекламу "быстрых" кредитов, но в окончательной редакции закона была запрещена любого рода реклама кредитов, в том числе банковских. Запрет вступил в силу 1 июля. По подсчетам отрасли из-за него СМИ потеряли около 15 млн евро.